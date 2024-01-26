Даниил Медведев: ментально сейчас я 100% сильнее, чем до Australian Open — 2024

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, рассказал, как сложные матчи на Открытом чемпионате Австралии — 2024 помогли ему стать ментально сильнее.

«Ментально сейчас я 100% сильнее, чем до этого турнира, потому что теперь я знаю, что способен на то, на что раньше думал, что не способен. Раньше я ничего подобного не делал, чтобы выйти в финал. Ментально я сильнее, чем раньше, и очень этому рад. Если честно, наверное, лучше выйти в финал, выигрывая в трёх, четырёх сетах. Для физики лучше. Но что есть, я горжусь собой и жду финала, где снова выложусь без остатка.

За счёт чего так провожу турнир? Тяжело сказать. Я ещё до него говорил, что хочу измениться, стать не то чтобы лучше как человек, потому что мне не нравятся такие ярлыки. Кто знает, что это – лучше как человек. Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не приходилось думать о том, правильно ли я поступил с трибунами, неправильно ли, зачем я вообще так сделал. Помогло ли мне это на корте или не помогло? Больше не хочу так. Хочу играть в теннис, хочу гордиться собой, хочу бороться и всё такое.

Помогло ли мне это выиграть все эти матчи? Возможно. Но я не хочу говорить, что внезапно стал выигрывать все эти матчи, потому что месяц назад принял такое решение. Жизнь не настолько проста. Но я делаю то, что пообещал себе месяц назад. И доволен этим. С нетерпением жду, что будет дальше», — поделился теннисист на пресс-конференции после выхода в финал турнира.