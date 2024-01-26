Председатель правления «Зенита» прокомментировал выход Даниила Медведева в финал АО

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу третьей ракетки мира Даниила Медведева над Александром Зверевым в полуфинальном матче Australian Open — 2024.

«Это была волевая победа против мощного и агрессивного соперника. Наш теннисист отыгрался, уступая 0:2. Два тай-брейка в третьем и четвёртом сетах дорогого стоят! И сама игра заслуживает самых громких комплиментов.

Даниил не перебил, не перебегал, а именно переиграл Зверева. Хорошей ему игры и удачи в финале», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, встреча Медведева и Зверева завершилась со счётом 5:7 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В матче за титул россиянин сразится с итальянцем Янником Синнером.