Фото: Даниил Медведев поприветствовал Арину Соболенко перед её финалом на Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поприветствовал вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая в данный момент готовится к выступлению в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024 (Арина будет защищать прошлогодний титул).

Напомним, за второй в карьере титул на турнире «Большого шлема» Соболенко (2) сразится с 15-й ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь (12). Их встреча начнётся приблизительно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

Медведев также стал финалистом AO (в третий раз в карьере), ранее в пяти сетах одолев олимпийского чемпиона немца Александра Зверева (6). За титул Даниил сразится с итальянцем Янником Синнером (4).