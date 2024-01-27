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17-летний японец Рей Сакамото стал чемпионом юниорского Australian Open — 2024

17-летний японец Рей Сакамото стал чемпионом юниорского Australian Open — 2024
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17-летний японский теннисист Рей Сакамото завоевал титул на юниорском Открытом чемпионате Австралии – 2024.

В решающем поединке Сакамото (4) со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:5 обыграл 17-летнего чеха Яна Кумстата. Упорная встреча теннисистов продлилась 2 часа 13 минут. Сакамото шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Кумстата 25 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Сакамото также принимал участие в парном разряде AO-2024, где вместе с итальянцем Федерико Циной добрался до полуфинальной стадии.

Отметим, что у девушек победительницей Открытого чемпионата Австралии стала 16-летняя словацкая теннисистка Рената Ямрихова.

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