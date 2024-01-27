Борис Беккер рассказал, за счёт чего Медведев одолел Зверева в полуфинале Australian Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Медведев по ходу матча держал свой уровень. У Саши же были эмоциональные качели от игры мирового класса до невынужденных ошибок. В какой-то момент это перетекает в итоговый результат. В первых двух сетах игровая тактика Медведева была слишком пассивной, он стоял слишком далеко от задней линии. Но Даниил смог изменить ситуацию в третьем и четвёртом сетах, в результате чего создал гораздо большее давление на соперника. Помимо плана A, у него ещё был план B – именно поэтому он и является бывшей первой ракеткой мира и имеет титул на турнире «Большого шлема».

Для Саши Зверева всё начиналось так хорошо. В третьем сете можно было подумать, что Медведев устал и не может продолжать. Возможно, Зверев допустил слишком много невынужденных ошибок в концовке — статистика не врёт. 70 невынужденных ошибок — это просто слишком много. Особенно если посмотреть, когда это произошло — в конце четвёртого сета.

На самом деле он играл в теннис мирового уровня более четырёх часов, но, к сожалению, не в последние несколько минут. Медведев был не лучшим игроком на корте, но более грамотным. Он не допускал столько невынужденных ошибок», — приводит слова Беккера Eurosport.