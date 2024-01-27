Циньвэнь ещё никогда не обыгрывала игрока из топ-3 рейтинга WTA. Соболенко стоит в нём 2-й

15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь ещё никогда в карьере не обыгрывала соперницу, находившуюся в момент матча в топ-3 рейтинга WTA.

Данный факт интересен в разрезе текущего финала Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. В нём Циньвэнь (15) сражается с действующей чемпионкой, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

Самой рейтинговой победой Циньвэнь в WTA-туре была встреча с испанкой Паулой Бадосой в 2022 году на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Тогда Паула являлась четвёртой ракеткой мира. Чжэн обыграла Бадосу со счётом 6:3, 6:2.