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У Чжэн Циньвэнь наибольшее число двойных ошибок у женщин на этом Australian Open

У Чжэн Циньвэнь наибольшее число двойных ошибок у женщин на этом Australian Open
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15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь является лидером среди женщин по количеству двойных ошибок на текущем Открытом чемпионате Австралии – 2024, финалисткой которого является. Другая финалистка турнира – действующая чемпионка, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не входит в топ-20 данного рейтинга.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1
6 		3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Топ-5 теннисисток с наибольшим числом двойных ошибок на Australian Open – 2024:

1. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 35 (в 6 матчах).
2. Марта Костюк (Украина) – 32 (в 5 матчах).
3. Кори Гауфф (США) – 26 (в 6 матчах).
4. Алисия Паркс (США) – 20 (в 3 матчах).
5. Даяна Ястремская (Украина) – 20 (в 6 матчах).

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