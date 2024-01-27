У Чжэн Циньвэнь наибольшее число двойных ошибок у женщин на этом Australian Open
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15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь является лидером среди женщин по количеству двойных ошибок на текущем Открытом чемпионате Австралии – 2024, финалисткой которого является. Другая финалистка турнира – действующая чемпионка, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не входит в топ-20 данного рейтинга.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.
Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
15
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
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|1
|
|3
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Топ-5 теннисисток с наибольшим числом двойных ошибок на Australian Open – 2024:
1. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 35 (в 6 матчах).
2. Марта Костюк (Украина) – 32 (в 5 матчах).
3. Кори Гауфф (США) – 26 (в 6 матчах).
4. Алисия Паркс (США) – 20 (в 3 матчах).
5. Даяна Ястремская (Украина) – 20 (в 6 матчах).
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