Арина Соболенко повторила уникальное в Открытой эре достижение Виктории Азаренко

Вторая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой в Открытой эре женщиной после соотечественницы Виктории Азаренко, которая выиграла оба своих первых титула на турнирах «Большого шлема» в Австралии.

Ранее, в финале Australian Open — 2024 Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). А в прошлом году Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 одолела чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Отметим, что Азаренко завоевала свои титулы в Австралии (пока единственные на ТБШ) в 2012 и 2013 годах.