Соболенко провела самый лёгкий финал на AO после матча Азаренко — Шарапова в 2012 году

Женский финал Australian Open – 2024 стал самым лёгким, если опираться на счёт, в истории после решающего матча в 2012 году.

Напомним, в состоявшемся ранее финале вторая ракетка мира, действующая чемпионка белоруска Арина Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

Все матчи в женских финалах AO с 2013 по 2024 год проходили в более плотной борьбе.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии – 2012 белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.