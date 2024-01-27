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Арина Соболенко: я себя удивила в эти две недели

Арина Соболенко: я себя удивила в эти две недели
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала тот факт, что уже второй год подряд завоёвывает титул на турнире «Большого шлема».

«Я не могла представить, что выиграю один турнир «Большого шлема». А сейчас выиграла второй год подряд. Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но старалась игнорировать его, не думать о том, что происходит. Просто старалась продолжать идти намеченным курсом», — сказала Соболенко в эфире Eurosport Tennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

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