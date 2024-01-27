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Видео: реакция Арины Соболенко на победу на Australian Open — 2024

Видео: реакция Арины Соболенко на победу на Australian Open — 2024
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии – 2024, тем самым защитив прошлогодний титул.

В финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео заключительного розыгрыша этого матча.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на него принадлежат Tennis Australia

Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минут. Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжэн шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

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