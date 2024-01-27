Соболенко повторила историческое достижение Шараповой, Серены Уильямс, Барти и Дэвенпорт

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лишь пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось завоевать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, не проиграв ни сета.

Ранее этого добивались:

Эшли Барти (Австралия) – 2022 год (30 проигранных геймов)

Мария Шарапова (Россия) – 2008 год (32 проигранных гейма)

Линдсей Дэвенпорт (США) – 2000 год (38 проигранных геймов)

Серена Уильямс (США) – 2017 год (43 проигранных гейма).

Отметим, что Арина на Открытом чемпионате Австралии отдала соперницам лишь 31 гейм. В финале соревнований Соболенко со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это второй титул белоруски на AO-2024.