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Арина Соболенко рассказала, как на неё повлияло поражение в финале US Open — 2023

Арина Соболенко рассказала, как на неё повлияло поражение в финале US Open — 2023
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как сложности в сезоне-2022 отразились на её отношении к теннису.

«Поражение в финале US Open замотивировало меня работать упорнее. Я на самом деле рада, что пришлось пройти через такие трудные времена с моей подачей, потому что это научило меня не паниковать. Я знала, что могу сделать обратный брейк и всё равно выиграть», — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.

Напомним, в финале US Open — 2023 Соболенко со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла американке Кори Гауфф. Отметим, что на победном Australian Open — 2024 Арина обыграла Кори в полуфинале. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белоруски.

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