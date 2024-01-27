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На камеры попал момент, как Арина Соболенко двигается в танце с трофеем Australian Open

Забавный момент попал в объективы камер после победы второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Камера засняла, как Соболенко в танце и с трофеем в руках проходит по коридору.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Tennis Australia

Напомним, в финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это самый лёгкий по счету решающий матч на AO с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.

Также важно отметить, что Соболенко стала лишь пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось завоевать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, не проиграв ни сета.