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Соболенко: не хотела быть кем-то, кто выиграл турнир «Большого шлема» 1 раз, а потом исчез

Соболенко: не хотела быть кем-то, кто выиграл турнир «Большого шлема» 1 раз, а потом исчез
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, насколько важно ей было после победы на Australian Open – 2023 (дебютной на ТБШ) завоевать второй титул на подобном уровне.

«Да, на самом деле думала о том, что не хочу быть кем-то, кто выиграл один раз, а потом исчез. Хотела показать, что я могу стабильно быть здесь и выиграть ещё один титул. Надеюсь, выиграю больше двух, но для меня это было очень важно. Какой бы ни был результат, выиграли или проиграли, мы всегда упорно работаем и стараемся улучшить мою игру. Вся суть в процессе, в дисциплине, в том, чтобы всегда проявлять себя и упорно работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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«Хочется верить, что там что-то есть, что папа смотрит». Соболенко — о втором титуле АО
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