Соболенко: не хотела быть кем-то, кто выиграл турнир «Большого шлема» 1 раз, а потом исчез

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, насколько важно ей было после победы на Australian Open – 2023 (дебютной на ТБШ) завоевать второй титул на подобном уровне.

«Да, на самом деле думала о том, что не хочу быть кем-то, кто выиграл один раз, а потом исчез. Хотела показать, что я могу стабильно быть здесь и выиграть ещё один титул. Надеюсь, выиграю больше двух, но для меня это было очень важно. Какой бы ни был результат, выиграли или проиграли, мы всегда упорно работаем и стараемся улучшить мою игру. Вся суть в процессе, в дисциплине, в том, чтобы всегда проявлять себя и упорно работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.