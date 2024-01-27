Янчук: смена страны Шевченко — не трагедия. Где поддерживают, там и надо выступать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о смене российским теннисистом Александром Шевченко спортивного гражданства на казахстанское.

«Смена страны, за которую будет выступать Шевченко — явление не первое и не последнее. Нет никакой трагедии. Молодые российские теннисисты ищут поддержку на стороне, потому что нужна материальная и организационная помощь, и находят её в казахстанской федерации тенниса. Это нормально, тем более у нас есть кому играть. А на Кубок Дэвиса россиян пока не допускают. Есть Медведев, Рублёв, Хачанов, поэтому российскую федерацию тенниса не особо беспокоят отдельные молодые люди. Это жизнь: где поддерживают, там и надо выступать, если есть такая возможность.

Шевченко — неплохой восходящий теннисист, успехов ему. Но думаю, что выше Медведева и Рублёва он вряд ли поднимется, для этого надо и условия, и талант, который в таком виде не просматривается. Ещё будут люди, а яркие теннисисты получают поддержку — например, Андреева. Молодых всех не охватишь», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 27 января, Александр Шевченко сообщил, что с понедельника будет выступать под флагом Казахстана.