«Он был для меня всем». Арина Соболенко после победы на AO-2024 почтила память отца

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко после победы на Australian Open – 2024 высказалась о влиянии на её карьеру погибшего отца Сергея.

Напомним, отец Соболенко скончался в 2019 году в 44 года. До 19 лет Сергей профессионально занимался хоккеем, однако попал в автомобильную аварию и после этого играл только на любительском уровне.

«С момента прошлогоднего «Шлема» он – моя главная мотивация. Он был для меня всем. Но сейчас у меня есть мама, сестра, которая здесь со мной, и о них я тоже должна думать. Однако я чувствую, что он всегда рядом со мной. Я очень благодарна за всё, что он для меня сделал. Если бы не он, меня бы здесь не было. Но сейчас я играю ради мамы, сестры и бабушек.

Да, я сильно по ним скучаю. Конечно, мы на связи, на телефоне, но телефон – это не реальная жизнь. Конечно, я поговорила с мамой. Там уже спорят, куда отправится трофей.

Я чувствовала, что они очень далеко, но очень рада, что мы смогли увидеться на предсезонке в Дубае. Так что хоть мы и далеко друг от друга, но не очень. Я по ним очень скучаю. Никогда не говорю о них в своих речах, но хотела напомнить им, как много они для меня значат, и что они – моя главная мотивация. Всё, что я делаю, я делаю для них», — сказала Соболенко на пресс-конференции.