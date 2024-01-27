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Онс Жабер поздравила Соболенко с победой на AO-2024

Онс Жабер поздравила Соболенко с победой на AO-2024
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Сегодня, 27 января, белорусская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко стала победителем турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Она обыграла китаянку и победительницу двух турниров WTA Чжэн Циньвэнь в финальном мачте со счётом 6:3, 6:2. С этим её поздравила теннисистка из Туниса и победительница пяти турниров WTA Онс Жабер.

«Арина, поздравляю тебя и твою команду!» — написала она в социальных сетях.

Жабер и Соболенко встречались на корте шесть раз. Четыре из них победа оставалась за белорусской, другие два раза выигрывала тунисская теннисистка.

Напомним, что это второй титул Australian Open для Соболенко. Теннисистка уже получила поздравления и слова поддержки от других спортсменов.

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