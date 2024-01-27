Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: я в прошлом году доказала, что могу играть на любом покрытии

Арина Соболенко: я в прошлом году доказала, что могу играть на любом покрытии
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на Australian Open – 2024 высказалась о том, что пока выходила только в финалы хардовых турниров «Большого шлема».

«Думаю, что доказала в прошлом году, что могу играть на любом покрытии. В тех двух полуфиналах («Ролан Гаррос» и Уимблдон) меня захлестнули эмоции. Я играла против невероятных игроков, и они показали невероятный уровень, но мне кажется, что те полуфиналы я упустила из-за эмоций.

Но если я буду продолжать работать так же, как сейчас, то смогу сделать то же самое на грунте и на траве. Продолжаю пахать и, надеюсь, в этом году достигну такого же результата на грунте или на траве», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Хочется верить, что там что-то есть, что папа смотрит». Соболенко — о втором титуле АО
«Хочется верить, что там что-то есть, что папа смотрит». Соболенко — о втором титуле АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android