Бопанна после победы на АО станет самой возрастной первой ракеткой мира в парном разряде

Индийский теннисист Рохан Бопанна, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024 в мужском парном разряде, станет самой возрастной первой ракеткой мира в паре в Открытой эре после обновления рейтинга ATP в понедельник, 29 января. Спортсмен возглавит мировой рейтинг в возрасте 43 лет, 10 месяцев и 25 дней.

Отметим, что ранее наивысшим местом теннисиста в рейтинге ATP была третья позиция, которую он впервые занял в 2013 году.

Для Бопанна чемпионство Australian Open в дуэте с австралийцем Меттью Эбденом — первая победа на турнире «Большого шлема» в мужском парном разряде. Ранее спортсмен ещё дважды играл в финалах «Шлемов» (в 2010 и 2023 годах), а также выигрывал «Ролан Гаррос» в миксте в 2017 году.