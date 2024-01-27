«Если любишь то, что делаешь, то это проходит». Шевченко — о низкой мотивации

Казахстанский теннисист и 48-ая ракетка мира Александр Шевченко, который в 2024 году сменил спортивное гражданство, рассказал в интервью на You-Tube канале Федерации тенниса Казахстана, как он справляется, если падает мотивация.

«Теннисист с восьми лет, начал играть в восемь лет. Сейчас стараюсь покорять мировые рейтинги в теннисе. В любой момент в карьере может быть спад мотивации, но, если ты любишь то, что ты делаешь, то, мне кажется, это в какой-то момент проходит. Ты осознаёшь, что ты не просто так всё это делаешь, поэтому мотивация начинает появляться и ты пытаешься добиться результатов, о которых ты мечтал» — сказал Шевченко в интервью.

Напомним, что 23-летний теннисист родился в Ростове-на-Дону, однако с девяти лет жил и тренировался в Австрии. Всего за год ему Шевченко удалось подняться с 154-ой позиции мирового рейтинга до 48-ой.