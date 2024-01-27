Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Медведева с Синнером на Australian Open

Заслуженный футбольный тренер Юрий Сёмин назвал российского теннисиста и бывшую первую ракетку мира Даниила Медведева настоящим профессионалом и выразил надежду на его победу в финале.

«Такая фантастическая победа в полуфинале Australian Open над Зверевым была достигнута за счёт того, что Даниил в высшей степени профессионал. Он хорошо себя знает, работает и прогрессирует.

Даниил Медведев уже неоднократно выходил в финалы турниров. Теперь у него другая задача, самый важный матч — завтра. Будем очень болеть за него. Очень надеемся и верим в Медведева в финале AO. Никто не знает, что произойдёт. Синнер — сильный соперник. Одна только победа над Джоковичем говорит очень о многом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, что Даниил Медведев прошёл уверенный путь до финала Australian Open. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева. Игра прошла в пять сетов. Всего Медведев провёл уже три пятисетовика за этот турнир.