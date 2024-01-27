Бопанна: пару лет назад сказал жене, что заканчиваю карьеру, потому что не выигрывал матчи

Индийский теннисист Рохан Бопанна, который сегодня, 27 января, впервые в карьере стал чемпионом турнира «Большого шлема» в парном разряде с австралийцем Меттью Эбденом, победив на Australian Open, высказался о выигранном титуле и рассказал, что несколько лет назад он был готов закончить с профессиональным спортом. В понедельник, 29 января, 43-летний спортсмен впервые станет первой ракеткой мира в паре.

«Без сомнения, это лучший момент в моей карьере. В моей голове сейчас так много мыслей, она готова взорваться от того, сколько всего происходит. Учитывая то, что было в прошлом году, продолжить и стартовать в этом так, как сейчас, с победы на турнире «Большого шлема», — нет ничего лучше для игрока.

Моя прекрасная жена Суприя и моя дочь Тридха… спасибо вам за поддержку и за всю любовь. Пару лет назад я отправил ей видеосообщение и сказал: «Я заканчиваю карьеру». Потому что я вообще не выигрывал матчи. Пять месяцев не было ни одной победы. Я думал, это будет конец моего путешествия. Но внутреннее упорство не давало мне остановиться. Я правда многое изменил и нашёл замечательного партнёра», — сказал спортсмен в интервью на корте.