Арина Соболенко празднует чемпионство на Australian Open — 2024. Видео

Сегодня, 27 января, белорусская теннисистка и экс-первая ракетка мира Арина Соболенко подтвердила свой титул на турнире Australian Open — 2024, обыграв победительницу пяти турниров WTA, китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом — 6:3, 6:2. В своих социальных сетях белоруска поделилась видео, как она отмечает победу.

После второй в карьере победы на турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, Арина Соболенко рассказала каналу Eurosport, что готова к вечеринке, потому что прошлую победу они с командой не сумели отпраздновать.

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Напомним, что в прошлый раз Соболенко обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. В этот раз Рыбакина добралась только до второго круга турнира, где проиграла российской теннисистке Елене Блинковой.