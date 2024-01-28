Ига Свёнтек отрегировала на победу Соболенко на Australian Open

Напомним, что 27 января белорусская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко подтвердила свой титул чемпионки Australian Open. Польская теннисистка и первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек отреагировала на это.

«Поздравляю, Арина, второй титул в Австралии, впечатляюще!» — написала Свёнтек в социальных сетях.

В этом году Соболенко обыграла китаянку и победительницу двух турниров WTA Чжэн Циньвэнь, а в 2023 году ей удалось одержать победу над победителем одного турнира Большого шлема и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, что сама Свёнтек участвовала в Australian Open — 2024 под первым номером посева, но не прошла в четвёртый круг турнира, проиграв теннисистке Линде Носковой из Чехии.