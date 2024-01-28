Янник Синнер — Даниил Медведев: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало

28 января состоится финальный матч мужского одиночного турнира Australian Open — 2024 между четвёртым номером в рейтинге ATP Янником Синнером из Италии (четвёртый посев на Открытом чемпионате Австралии) и третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, посеянным на турнире под третьим номером.

Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Даниил Медведев будет играть в финале Australian Open в третий раз в своей карьере, в двух предыдущих попытках он уступил титул Новаку Джоковичу в 2021 году (0:3) и Рафаэлю Надалю в 2022 году (2:3). Для Синнера это первый выход в финал турнира «Большого шлема».