Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Даниил Медведев: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало

Янник Синнер — Даниил Медведев: где смотреть финал Australian Open, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

28 января состоится финальный матч мужского одиночного турнира Australian Open — 2024 между четвёртым номером в рейтинге ATP Янником Синнером из Италии (четвёртый посев на Открытом чемпионате Австралии) и третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, посеянным на турнире под третьим номером.

Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев будет играть в финале Australian Open в третий раз в своей карьере, в двух предыдущих попытках он уступил титул Новаку Джоковичу в 2021 году (0:3) и Рафаэлю Надалю в 2022 году (2:3). Для Синнера это первый выход в финал турнира «Большого шлема».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android