Медведев — лидер по реализованным брейк-пойнтам на нынешнем AO. Синнер — второй

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев возглавляет рейтинг теннисистов текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по реализованным брейк-пойнтам.
За шесть сыгранных матчей на турнире россиянин использовал 33 брейк-пойнта.
Второе место в данном рейтинге принадлежит сегодняшнему сопернику Медведева по финальному матчу на австралийском мэйджоре — итальянцу Яннику Синнеру, на счету которого 30 реализованных брейк-пойнтов.
Напомним, финал турнира между Медведевым и Синнером пройдёт сегодня, 28 января, и начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|7 7
|6
|
|6
|6 4
|6 5
|3
- 28 января 2024
-
09:42
-
09:14
-
08:22
-
08:12
-
08:00
-
04:40
-
01:25
-
00:43
- 27 января 2024
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
21:04
-
19:56
-
19:39
-
19:23
-
19:03
-
18:49
-
18:42
-
18:09
-
18:07
-
17:51
-
17:49
-
17:41
-
17:31
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:07
-
16:56
-
16:48
-
16:02
-
15:53
-
15:49
-
15:36