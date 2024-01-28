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Медведев — лидер по реализованным брейк-пойнтам на нынешнем AO. Синнер — второй

Медведев — лидер по реализованным брейк-пойнтам на нынешнем AO. Синнер — второй
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев возглавляет рейтинг теннисистов текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по реализованным брейк-пойнтам.

За шесть сыгранных матчей на турнире россиянин использовал 33 брейк-пойнта.

Второе место в данном рейтинге принадлежит сегодняшнему сопернику Медведева по финальному матчу на австралийском мэйджоре — итальянцу Яннику Синнеру, на счету которого 30 реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, финал турнира между Медведевым и Синнером пройдёт сегодня, 28 января, и начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:45 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		3 7 7 7 7 6
7 		6 6 4 6 5 3
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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