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Медведев повторит достижение Кафельникова и Сафина в случае победы над Синнером

28 января состоится финальный матч мужского одиночного турнира Australian Open — 2024 между четвёртым номером в рейтинге ATP Янником Синнером из Италии (четвёртый посев на Открытом чемпионате Австралии) и третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, посеянным на турнире под третьим номером.

В случае победы россиянин станет третьим российским теннисистом в истории, одержавшим победу на двух мэйджорах. Ранее это удавалось только Евгению Кафельникову (2) и Марату Сафину (2).

Напомним, в 2021 году Медведев стал победителем US Open.

Матч начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.