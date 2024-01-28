Синнер на пути в финал Australian Open отдал лишь 2 гейма на своей подаче, Медведев — 23

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. Об этом, среди прочих, свидетельствует тот факт, что Синнер за шесть сыгранных матчей в Мельбурне отдал на своей подаче лишь два гейма.

В этой связи стоит отметить, что его соперник по финалу AO – чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев — за столько же матчей отдал 23 гейма на своей подаче.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок начнётся чуть позднее 11:30 мск.

Также отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3.