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Синнер на пути в финал Australian Open отдал лишь 2 гейма на своей подаче, Медведев — 23

Синнер на пути в финал Australian Open отдал лишь 2 гейма на своей подаче, Медведев — 23
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Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. Об этом, среди прочих, свидетельствует тот факт, что Синнер за шесть сыгранных матчей в Мельбурне отдал на своей подаче лишь два гейма.

В этой связи стоит отметить, что его соперник по финалу AO – чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев — за столько же матчей отдал 23 гейма на своей подаче.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок начнётся чуть позднее 11:30 мск.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Также отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3.

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