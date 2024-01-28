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Джон Макинрой оценил шансы Медведева побороться с Синнером в финале Australian Open

Джон Макинрой оценил шансы Медведева побороться с Синнером в финале Australian Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о сильных и слабых сторонах россиянина Даниила Медведева перед его матчем с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Он и раньше был известен как человек-щит, но то, что Даниил сделал в матче со Зверевым, уже довольно примечательно.

Я и раньше думал о Данииле Медведеве как о шахматном мастере, блестящем стратеге, он доказал это ещё раз (в полуфинале) – изменил свою позицию на приёме, стал больше атаковать, больше подавать. Он сделал всё, чтобы вернуться в игру. Но Даниил сыграл три пятисетовых матча – Синнер же в Мельбурне проиграл только один сет. Так что было бы поистине замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, ему, должно быть, тяжело физически.

У меня были мысли, что в матче со Зверевым разница была в том, что Зверев болел, и это настигло его по ходу матча. Но Синнер будет свежим, и в этом заключена разница. Если всё же Медведев справится, я буду испытывать к нему ещё большее уважение», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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