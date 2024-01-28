Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Сегодняшний мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 станет самым молодым по возрасту теннисистов с 2012 года.

Напомним, за титул на Australian Open – 2024 сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира 27-летний россиянин Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер. Их совокупный возраст составляет 18 413 дней.

Это самый молодой финал AO с 2012 года, тогда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней. Тогда титул завоевал Джокович.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Также отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3.