Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года
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Сегодняшний мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 станет самым молодым по возрасту теннисистов с 2012 года.
Напомним, за титул на Australian Open – 2024 сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира 27-летний россиянин Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер. Их совокупный возраст составляет 18 413 дней.
Это самый молодой финал AO с 2012 года, тогда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней. Тогда титул завоевал Джокович.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|5
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Также отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3.
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