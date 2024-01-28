Медведев проводит 32-й финал на харде. Это 4-й показатель среди действующих теннисистов

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прямо сейчас проводит свой 32-й финал хардового турнира в карьере.

Напомним, Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4) в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Среди действующих теннисистов только у трёх игроков в карьерах больший показатель финалов на харде, чем у Медведева. Этими игроками являются серб Новак Джокович (92 финала на харде), Энди Маррей (55) и Рафаэль Надаль (52).