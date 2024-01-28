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Медведев проводит 32-й финал на харде. Это 4-й показатель среди действующих теннисистов

Медведев проводит 32-й финал на харде. Это 4-й показатель среди действующих теннисистов
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прямо сейчас проводит свой 32-й финал хардового турнира в карьере.

Напомним, Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4) в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3
6 		5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Среди действующих теннисистов только у трёх игроков в карьерах больший показатель финалов на харде, чем у Медведева. Этими игроками являются серб Новак Джокович (92 финала на харде), Энди Маррей (55) и Рафаэль Надаль (52).

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