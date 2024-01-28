Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин проиграл 3-й сет в финале Australian Open

Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин проиграл 3-й сет в финале Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился третий сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Третья партия осталась за Синнером (6:4). Яннику удалось реализовать брейк-пойнт при счёте 5:4 по геймам.

Таким образом, общий счёт встречи по сетам стал 2:1 в пользу Медведева. В совокупности теннисисты находятся на корте более двух часов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 4
6 		6 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

Материалы по теме
Медведев потерял сет в битве за титул Australian Open, но всё равно лидирует — 2:1! LIVE!
Live
Медведев потерял сет в битве за титул Australian Open, но всё равно лидирует — 2:1! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android