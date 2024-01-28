Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин проиграл 3-й сет в финале Australian Open

Завершился третий сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Третья партия осталась за Синнером (6:4). Яннику удалось реализовать брейк-пойнт при счёте 5:4 по геймам.

Таким образом, общий счёт встречи по сетам стал 2:1 в пользу Медведева. В совокупности теннисисты находятся на корте более двух часов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.