Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец перевёл матч в финале Australian Open в 5-й сет

Завершился четвёртый сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) сражается за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Четвёртая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу соперника россиянина. Тем самым Синнер сравнял общий счёт матча по сетам — 2:2 (Янник отыгрался с 0:2).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.
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Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер. Даниил дважды в карьере проигрывал матчи, когда вёл в них 2:0 по сетам (в последний раз это случилось в финале Australian Open — 2022).
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