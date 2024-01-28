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Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец перевёл матч в финале Australian Open в 5-й сет

Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец перевёл матч в финале Australian Open в 5-й сет
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Завершился четвёртый сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) сражается за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Четвёртая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу соперника россиянина. Тем самым Синнер сравнял общий счёт матча по сетам — 2:2 (Янник отыгрался с 0:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер. Даниил дважды в карьере проигрывал матчи, когда вёл в них 2:0 по сетам (в последний раз это случилось в финале Australian Open — 2022).

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