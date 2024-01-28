Даниил Медведев проводит 17-й матч в пяти сетах в карьере. Из уже сыгранных он выиграл 7

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит 17-й пятисетовый матч в карьере. Из 16 прошедших поединков в пяти сетах он выиграл семь и проиграл девять.

Напомним, в данный момент Медведев (3) борется за титул чемпиона Australian Open — 2024 с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4). Даниил вёл в данной встрече со счётом 2:0 по сетам, но упустил преимущество, Синнер перевёл матч в пятый сет.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Интересно, что три из семи выигранных в пяти сетах матчей Медведев провёл на Australian Open — 2024:

Второй круг: Эмиль Руусувуори (Финляндия).

1/4 финала: Хуберт Хуркач (Польша).

1/2 финала: Александр Зверев (Германия).