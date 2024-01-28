22-летний Янник Синнер завоевал дебютный титул чемпиона турнира «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер завоевал дебютный титул чемпиона турнира «Большого шлема» в карьере.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024. В финале соревнований Янник со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира россиянина Даниила Медведев (3).

Ранее лучшим достижением Синнера на мэйджорах был полуфинальный раунд Уимблдона-2023.