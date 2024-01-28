Синнер — третий по молодости теннисист, побеждавший на Australian Open с 1988 года

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти сетах над третьим номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Таким образом, 22-летний Синнер стал третьим самым молодым игроком, добиравшимся до мужского титула австралийского мэйджора с 1988 года, когда турнир переехал на «Мельбурн Парк». Моложе итальянца были только Новак Джокович в 2008 году и Джим Курье в 1992 году.

По ходу турнира Синнер отдал своим соперникам лишь три сета, а в финале уступал Медведеву 0:2, однако нашёл в себе силы на чемпионский камбэк.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open. Россиянин также проиграл финал в 2021 и 2022 году.