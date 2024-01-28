Вихлянцева прокомментировала поражение Медведева в финале Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении третьей ракетки мира Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии-2024 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).
«Ещё до начала матча многие эксперты считали, что победителем финала будет именно Синнер. Но в самом начале финала было видно, как Янник переживал и нервничал. Даня уже играл в финалах турнира «Большого шлема», а для Синнера — это первый опыт. Когда они фотографировались перед матчем, то Даня обнял Янника, а тот торопился: Даня развернулся и ухмыльнулся — понял, что всё уже вроде бы сделано, потому что Янник находится не в таком боевом духе.
У Янника получилось вернуться в матч ещё во втором сете, когда он сделал один из обратных брейков. Затем уже и физически, и технически лучше подошёл и уже со счёта 0:2 стал играть так, как играл походу всего турнира Australian Open», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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- 28 января 2024
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