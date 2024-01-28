Янник Синнер стал первым в истории тенниса итальянцем, который выиграл Australian Open

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024. В финале соревнований Янник со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева (3).

Ранее лучшим достижением Синнера на мэйджорах был полуфинальный раунд Уимблдона-2023.