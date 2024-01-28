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Селиваненко: великолепный финал Медведева и Синнера на AO — игра высочайшего уровня

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился эмоциями от финала Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Великолепный финал, в котором было всё, из чего состоит решающий матч турнира «Большого шлема». Даниил показал выдающийся теннис в первых двух сетах, Янник — в трёх последующих. Игра высочайшего уровня с обеих сторон», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру (4). Для Синнера это дебютный титул чемпиона ТБШ.

Отметим, что для российского теннисиста это уже третье поражение в финале Australian Open (2021,2022).