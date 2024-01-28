Камельзон: в финале Australian Open у Медведева не хватило сил довести дела до ума

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги финального матча на Australian Open, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

«Поздравляю Синнера с блестящей победой в финале Australian Open. Очень расстроен, что Медведев проиграл. Матч был фантастический, Даниил сделал всё, что он мог. Выиграв первые два сета, у Медведева не хватило сил довести дела до ума, хоть и играл здорово. Даня старался, но человеческие силы не бесконечны — играли около четырёх часов», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему Синнеру (4). Для Янника это дебютный титул чемпиона ТБШ.