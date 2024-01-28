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Стало известно, сколько призовых получит Даниил Медведев за выступление на Australian Open

Стало известно, сколько призовых получит Даниил Медведев за выступление на Australian Open
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В Мельбурне прошёл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. Его победителем стал 22-летний итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых среди финалистов:

Медведев за выступление на Australian Open получит $ 1,1 млн.
Синнера же за титул ждёт чек в чуть более $ 2,1 млн.

Напомним, в финале соревнований Синнер со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 обыграл Медведева (3).

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