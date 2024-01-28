Синнер проиграл лишь 1 из последних 11 матчей с представителями топ-5 рейтинга ATP

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти сетах над третьим номером рейтинга ATP, россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Эта победа стала для итальянца уже 10-й в последних 11 матчах с игроками, входящими в топ-5 рейтинга ATP. По ходу турнира Синнер также оказался сильнее Новака Джоковича (первый номер мирового рейтинга) и Андрея Рублёва (пятая ракетка мира).

На завершившемся мэйджоре итальянский теннисист отдал своим соперникам лишь три сета. При этом в финале он уступал Медведеву 0:2, однако нашёл в себе силы на чемпионский камбэк.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open. Россиянин также проиграл финал в 2021 и 2022 году.