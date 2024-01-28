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Собкин: Медведев — герой! Мы обязаны поддержать Даниила, хотя ему от этого легче не станет

Собкин: Медведев — герой! Мы обязаны поддержать Даниила, хотя ему от этого легче не станет
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Возможно, я сейчас скажу парадоксальную вещь, но иногда кажущиеся на первый взгляд гениальными решения являются следствием отсутствия других вариантов. У Медведева не было возможности выбирать, он отдал столько сил на пути к этому финалу. Он не мог играть долгие, изнуряющие розыгрыши и принял правильное для себя решение на этот матч.

Можем ли мы сейчас поддержать его, сказав, что он отдал все силы на этом Australian Open? Мы обязаны это сделать. Я обязательно напишу ему и поддержу его — но опыт подсказывает мне, что от этого ему сейчас не станет легче. Вообще Медведев — герой!» — приводит слова Собкина RT.

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