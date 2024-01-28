«Ты провёл невероятный турнир». Джокович обратился к Медведеву после финала AO — 2024

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата Австралии.

«Даниил приложил большие усилия. Сегодня не повезло, но ты провёл невероятный турнир», — написал Джокович в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере. Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). На прошедшем турнире сербский спортсмен не сумел преодолеть стадию полуфинала, уступив Яннику Синнеру.