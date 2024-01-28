Веснина: на этом AO Медведев сумел развернуть людей к себе. Уверена, он выиграет US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила влияние на Даниила Медведева его поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«К Дане невозможно относиться равнодушно, как мне кажется, на этом Australian Open его полюбило ещё большее количество болельщиков, которые, возможно, относились к нему не очень хорошо или не склонялись к симпатиям в его сторону. Можно сказать, что он сумел развернуть к себе людей. Он был настолько интересным и искренним в своих интервью.

На самом деле я бы не сказала, что это формула успеха на весь сезон, но, когда ты выходишь в финал турнира «Большого шлема», можно сказать, что год уже удался, на мой взгляд. Но сказать, что теперь весь сезон будет для Дани успешным и он будет постоянно играть в финалах, я не могу. Но я уверена, что он точно выиграет US Open в этом году», — приводит слова Весниной RT.