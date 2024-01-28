Медведев сравнил поражения от Синнера и Надаля в финалах Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сравнил финалы Australian Open — 2024 и Australian Open — 2022, в котором спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Ощущения разные, разные обстоятельства. Сейчас я мечтаю ещё больше, чем когда-либо. Может, не сегодня, но в целом по жизни. Но скажу, что мечтает уже не ребёнок. Мечтаю я нынешний, 27-летний человек, который делает всё возможное для своего будущего и настоящего. И мне это нравится. Поэтому я дошёл до финала. Я хотел победить, был близок к этому. Был ли я действительно близок или нет? Тяжело сказать, но я был недалеко. Счёт одинаковый, но матч немного другой.

Я особо не думал о матче с Рафой, старался оставить его позади, так что дело не в нём. Иначе в сезоне будет много матчей, которые я проиграю. Сегодня не было ощущения, что при 2:0 по сетам я внезапно перестал играть, скажем, пошёл за заднюю линию и стал делать свечи. Я не делал плохих ошибок. Случилось то, что он заиграл лучше, немного иначе тактически, потому что в начале матча я предложил ему кое-что новое, агрессивное.

Я немного устал физически, но в предыдущих матчах соперники не смогли этим воспользоваться или сами тоже устали. А Янник – не особо. В пятом сете, как и во всех остальных матчах, я пытался играть так, чтобы гордиться собой. И я горжусь. Я сражался, бегал. Думал – была ни была, какая разница, если завтра ноги отнимутся? Сегодня я старался сделать всё возможное, до самого конца. И сделал.

В концовке были розыгрыши, когда он не казался таким уставшим, как мои предыдущие соперники. Он стал играть лучше. А я – потихоньку выдыхаться. Подача стала идти немного хуже. Ход матча изменился, и я старался снова изменить его, потому что в этом и есть суть тенниса. Но не смог, поэтому сегодня трофей у него.", — сказал Медведев на пресс‑конференции.