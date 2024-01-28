Черданцев — о теннисе: когда ты за кого-то болеешь, это ни с каким футболом не сравнить

Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлениями от финального матча Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором встретились чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

«Открытый чемпионат Австралии по теннису посмотрело 2 миллиарда зрителей. 2 миллиарда! В России теннис не смотрят. Не пойму, почему. Я понимаю, почему его не показывают например на федеральном канале, ну потому что спорт с плавающим хронометражом, тем более от 2-3 часов просто невозможно поставить в сетку программ. Теннис это прекрасный спорт. А когда ты за кого-то болеешь, это ни с каким футболом не сравнить: в теннисе не бывает мяча в центре поля и не бывает перерыва, здесь 3 часа сидишь у экрана на пульсе 140…» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Итальянский спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Медведев, в свою очередь, проиграл финал Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.