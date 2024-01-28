Надаль восхитился победой Синнера на Australian Open — 2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к чемпиону Australian Open — 2024, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после финала Открытого чемпионата Австралии.

«Вау!!! Поздравляю, Янник. Захватывающий турнир и такая большая победа для тебя, твоей команды, семьи и страны», — написал Надаль в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у россиянина Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Отметим, что Синнер обыграл Джоковича в полуфинале турнира. Та встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.