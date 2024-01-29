Шарапова обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым в финале Australian Open

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США над россиянином Даниилом Медведевым.

«Я знал, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова, прикрепив к посту старое видео, на котором она вместе с Синнером танцует во время новогодних праздников.

Напомним, Синнер обыграл Медведева в пяти сетах. По ходу матча итальянец совершил яркий камбэк. Он проигрывал со счётом 0:2 по партиям, однако смог перевернуть игру.

Отметим, для Медведева это поражение стало третьим на Открытом чемпионате Австралии. Ранее в решающих матчах турнира он уступал в 2021 и 2022 году.